Die Drittliga-Handballer der HSG Konstanz haben ihr Auswärtsspiel am Samstagabend gegen den TSV Blaustein klar mit 36:28 für sich entschieden. Unter den 300 Zuschauern in der Halle war nach HSG-Angaben auch ein ganzer Block Konstanzer Fans, die mitgereist waren. Mit dem Sieg bleibt die HSG weiter ungeschlagen Tabellenführer der dritten Liga. Am Freitag steht das nächste Heimspiel in der Schänzle-Halle an.