Die HSG Konstanz hat am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den TSV Blaustein mit 35:27 gewonnen. Vor 500 Zuschauern konnten die Drittliga-Handballer ihre Serie auf inzwischen fünf Siege in fünf Spielen ausbauen und sichern sich somit weiter den ersten Tabellenplatz mit 10:0 Punkten. Am Freitag geht es für die HSG Konstanz weiter gegen den TV Willstätt.