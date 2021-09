Der Start für die HSG Konstanz in Liga 3 läuft bislang optimal. Die Handballer besiegten auswärts das Team TSV Neuhausen/Filder mit 35:31. Damit steht die HSG nach drei Siegen in drei Spielen auf Tabellenplatz eins in der dritten Handballbundesliga. Am kommenden Samstag geht es weiter, dann kommt der TV Plochingen nach Konstanz in die Schänzlehalle.