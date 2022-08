DHB-Pokal: HSG Konstanz trifft auf VfL Gummersbach

Für die Handballer der HSG Konstanz steht am Samstagabend in der Schänzlehalle das erste Pflichtspiel der neuen Saison an. Gegner ist der zwölffache Meister VfL Gummersbach.

Um 20 Uhr beginnt in der Schänzlehalle das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Zum Auftakt der ersten Runde des DHB-Pokals muss der Zweitligist gleich gegen den zwölffachen Deutschen Meister und Erstligisten VfL Gummersbach ran. Doch der Konstanzer Cheftrainer Jörg Lützelberger zeigt sich kämpferisch. Er kennt die Gegner bestens, lange Jahre war er selbst für den VfL Gummersbach tätig: als Spieler, Trainer und Funktionär. Er habe sich akribisch in das gegnerische Team hinein versetzt, die HSG Konstanz werde den Gummersbachern 60 Minuten einen Kampf liefern, wenn nötig auch länger, so Lützelberger.

SWR-Reporterin Friederike Fiehler über das kommende Spiel der HSG Konstanz:

Sechs Wochen hätte sich das Team vom Bodensee auf das Spiel vorbereitet, sagt Trainer Lützelberger. Dabei habe sich die HSG mit hockarätigen Gegnern gemessen, um die nötige Wettkampfhärte für den Ernstfall zu holen. Jetzt freue er sich auf das Spiel.

"Wir haben uns stetig weiterentwickelt, aber irgendwann ist auch gut mit Vorbereitung."

Saisonstart in der zweiten Bundesliga ist in einer Woche, am 3. September. Dann treten die Konstanzer Handballer gegen den ehemaligen Erstligisten HSC 2000 Coburg an.