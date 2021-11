Sie sind nicht zu stoppen, die Drittligahandballer der HSG Konstanz. Am Samstag holten sie beim Auswärtsspiel in Fürstenfeldbruck den zehnten Sieg im zehnten Spiel. Am Ende lautete es klar 38:32 für die Konstanzer. Mit 20:0 Punkten führt die HSG Konstanz die Tabelle der dritten Liga weiter an.