Die Handballer der HSG Konstanz haben am Sonntag in der Schänzle-Halle den TuS Ferndorf mit 29:26 besiegt. Damit feiern sie den zweiten Sieg der Saison in der 2. Handball-Bundesliga. Die Ravensburg Towerstars hingegen kassierten ihre zweite Niederlage der Saison. Sie verloren mit 2:4 gegen die Kassel Huskies und belegen damit den zweiten Tabellenplatz der 2. Deutschen Eishockey-Liga.