Die Handballer der HSG Konstanz haben am Freitagabend in der Ortenau ihr Auswärtsspiel gewonnen. Die Drittliga-Handballer gewannen gegen das Team des TV Willstätt mit 29 zu 26. Nach dem sechsten Sieg in Folge stehen die Konstanzer damit weiter auf dem ersten Tabellenplatz.