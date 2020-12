Die Handballer der HSG Konstanz haben am Mittwochabend mit 24 zu 23 gegen den TV Emsdetten gewonnen. Damit kletterten die Konstanzer in der Tabelle der Zweiten Handball-Bundesliga einen Platz nach oben. Sie belegen nun Platz 17. Das nächste Duell steht erst 2021 an. Am 2. Februar geht es gegen die SG BBM Bietigheim.