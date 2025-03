Durch den Verlust ihrer Hauptsponsoren steht die HSG Konstanz vor finanziellen Herausforderungen. Zur Schließung der Lücke startet der Handball-Zweitligist eine kreative Sponsoren-Verlosung.

Die HSG Konstanz sieht sich nach dem Verlust ihrer langjährigen Hauptsponsoren, der Rothaus-Brauerei und der ETO GRUPPE Stockach, mit einer schweren finanziellen Herausforderung konfrontiert. Beide Sponsoren haben ihre Verträge zum Saisonende 2024/2025 nicht verlängert, wie der Handball-Zweitligist mitteilt. Diese Entwicklung habe eine erhebliche finanzielle Lücke hinterlassen, die nun gefüllt werden müsse, um die fortlaufende Arbeit des Vereins sicherzustellen.

Nur durch neue Sponsoren kann unter anderem die Jugendarbeit bei der HSG Konstanz gerettet werden. Pressestelle Michael Elser

Besonders betroffen seien die Jugendarbeit, die Breitensportförderung sowie die Inklusionsprojekte, die einen wichtigen Teil der Vereinsarbeit ausmachten, so die HSG. Diese Bereiche benötigen stabile finanzielle Mittel, um weiterhin jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, im Handball-Leistungssport zu wachsen und Menschen mit Behinderungen den Zugang zum Sport zu ermöglichen.

Sponsoren-Verlosung als neue Finanzierungsquelle

Um die fehlenden Mittel zu generieren, geht der Verein einen neuen Weg. Statt klassische Sponsorenverträge zu schließen, hat die HSG Konstanz eine Sponsoren-Verlosung ins Leben gerufen. Mit dieser kreativen Aktion sollen die Werbeflächen auf den Trikots und den LED-Banden des Vereins für die gesamte Saison 2025 vergeben werden.

"Damit jeder was von der Verlosung hat und mitmachen kann, haben wir die Summe für ein Los niedrig gehalten."

Innovative Lösung für die Zukunft des Vereins?

Für 1.000 Euro pro Los können Unternehmen, Selbständige und Privatpersonen an der Verlosung teilnehmen und sich die Hauptsponsorrechte sichern. Der Gewinner der Verlosung wird für die gesamte Saison Hauptsponsor der HSG Konstanz und kann sein Logo auf den Trikots der Spieler und den LED-Banden im Stadion präsentieren. Zwei weitere Gewinner erhalten ebenfalls Werbeflächen auf den LED-Banden. So werde auch denjenigen, die nicht Hauptsponsor werden, eine Werbemöglichkeit geboten, so die HSG. Die Ziehung der Gewinner wird öffentlich durchgeführt und findet am 30. Mai 2025 in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels und Derbys gegen Balingen statt.

Unterstützung für den Handballsport in Konstanz

Die Einnahmen aus der Verlosung fließen unter anderem in die Förderung der Jugendarbeit, den Breitensport und die Inklusionsprojekte der HSG Konstanz, heißt es vom Verein. Er setzt sich aktiv für die Förderung junger Talente im Handball ein und sorgt dafür, dass auch Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, sportlich aktiv zu werden. Durch die Verlosung soll eine langfristige Finanzierung sichergestellt werden, damit der gesamte Verein bestehen bleibt.