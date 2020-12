per Mail teilen

Der Handball-Zweitligist HSG Konstanz hat seine Crowdfunding-Aktion erfolgreich beendet. Insgesamt kamen innerhalb von vier Wochen knapp 62.000 Euro zusammen, über 20.000 mehr als die HSG anvisiert hatte. Das Geld braucht der Verein, weil er durch die Corona-Krise in Existenznot geraten ist. An der Spendenaktion im Internet beteiligten sich über 400 Unterstützer. Im Tausch für die Spenden bekamen sie Prämien: Besonders gefragt, so Vereinssprecher Andreas Joas, waren Original-Trikots mit den Unterschriften der Spieler, aber auch Gutscheine von Sponsoren.