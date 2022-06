Die HSG Konstanz hat die Lizenz für die zweite Handball Bundesliga erhalten. Der Verein muss laut Lizenzierungskommission keine weiteren Auflagen oder Bedingungen erfüllen, um in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen zu dürfen. Die Konstanzer Handballer hatten am Samstag in einem spannenden Spiel gegen den Wilhelmshavener HV den Aufstieg geschafft.