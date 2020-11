per Mail teilen

Der erste positive Corona-Test bei den Handballern der HSG Konstanz hat sich als Fehler erwiesen. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, war der betroffene Spieler umgehend noch einmal getestet worden. Dieser Test war negativ. Die HSG hob daraufhin die am vergangenen Freitag vorsorgliche Quarantäne wieder auf. Das Heimspiel am kommenden Freitag gegen den TuS N-Lübbecke findet planmäßig statt, allerdings ohne Zuschauer. Stattdessen ist das Spiel im kostenlosen Livestream zu sehen.