Die HSG Konstanz hat in der dritten Handball-Liga erneut einen Heimsieg errungen. Die Mannschaft schlug den TuS Fürstenfeldbruck am Samstag in der Schänzle-Halle vor 700 Fans mit 35:31. Damit habe sich das Team nach der ersten Niederlage der Saison vor einer Woche in Pfullingen eindrucksvoll zurückgemeldet, so die HSG, trotz neun kranker oder verletzter Spieler. Für den Tabellenersten war es das letzte Heimspiel vor Beginn der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.