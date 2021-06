Die Gastronomie am Bodensee steht vor einem Problem: Wenn Hotels wieder öffnen dürfen, könnten Mitarbeiter fehlen. Deshalb schlagen Hoteliers am Bodensee jetzt Alarm. Weil eine Öffnungsperspektive fehle, würden sich Beschäftigte umorientieren.

Die Corona-Pandemie habe die Situation dramatisch verschärft, sagt Horst Müller, Hotelier in Hagnau und der 1. Vorsitzende des DEHOGA im Bodenseekreis. Es sei schon in der Vergangenheit schwierig gewesen, Angestellte für die Arbeit in einem Hotel zu finden. Doch weil eine Öffnungsperspektive fehle, würden sich Angestellte sich nach neuen Jobs umschauen.

Lieber im Supermarkt als in Kurzarbeit

Die Angestellten arbeiteten lieber in einem Supermarkt, als darauf zu warten, bis das Hotel wieder öffnet, so Müller. Wegen der Corona-bedingten Schließungen befinden sich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit, verdienen also weniger. Deshalb schauen sich viele nach Alternativen um. Desaströs wäre es, sollten am Ende auch noch Saisonarbeitskräfte aus Corona-Risikogebieten nicht einreisen dürfen, so Müller.

Öffnungsperspektive könnte Mitarbeitersuche erleichtern

Umso wichtiger sei jetzt eine Öffnungsperspektive, um den Saisonstart und die Mitarbeitersuche organisieren zu können. Bei der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg sind im Bereich Gastronomie derzeit 218 offene Stellen gemeldet.