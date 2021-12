Luxushotel auf Büdingen-Areal im Zeitplan

Die Bauarbeiten für das geplante Luxus-Gesundheitshotel auf dem Büdingen-Areal in Konstanz liegen im Zeitplan. Das teilten die Stadt und der Schweizer Bauherr dem SWR auf Anfrage mit. Bis Mitte Januar sollen die bauvorbereitenden Maßnahmen abgeschlossen sein, danach würde man anfangen, den Bau in die Höhe zu ziehen, so der Investor und Betreiber. Die Eröffnung des rund 48 Millionen Euro teuren Luxus-Hotels ist für 2023 geplant. Drei Ärzte habe man bereits eingestellt, insgesamt sollen es acht bis zehn werden. Sie sollen dann in den Bereichen Entgiftung, Ernährung, Kardiologie und Schönheit arbeiten. Eine Woche Aufenthalt in dem Hotel soll ab 5.000 Euro kosten. In den vergangenen Jahren hatte ein Verein immer wieder versucht, den Bau zu stoppen. Unter anderem wurden Erweiterungen der Baugenehmigungen durch den Investor kritisiert, sowie die Fällung von Bäumen.