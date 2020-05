Volker Restle (CDU) ist in seinem Amt als Bürgermeister mit 96,1 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Nach Angaben der Wahlleiterin lag die Wahlbeteiligung bei 42,4 Prozent. Damit tritt Volker Restle seine dritte Amtsperiode für die kommenden acht Jahre in Horgenzell (Landkreis Ravensburg) an. Die Wahl hatte wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygienevorschriften stattgefunden. In den Wahllokalen standen Desinfektionsmittel bereit, Markierungen wiesen die vorgeschriebenen Abstände aus und jeder Wähler bekam für die Stimmabgabe einen eigenen Stift. Darüberhinaus hatte die Wahlleitung im Vorfeld des Urnengangs dazu aufgerufen, die Briefwahl zu nutzen.