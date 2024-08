Mehr Ertrag als im vergangenen Jahr und eine gute Qualität erwarten die Hopfenbauern im Raum Tettnang. Nach der aktuellen Ernteschätzung war das nasse Wetter offenbar hilfreich.

Die Hopfenbauern rund um Tettnang im Bodenseekreis rechnen trotz des unbeständigen Wetters mit einer guten bis sehr guten Ernte. Das hat die Ernteschätzung am Freitag ergeben.

Der viele Regen hat der Ernte nicht geschadet

Sie stehen satt im Wuchs, die Hopfengärten rund um Tettnang. Nach zwei zu trockenen Jahren hat der starke Regen in Frühsommer den Pflanzen nicht geschadet, sondern sogar noch genutzt. So das erste Fazit der Hopfenschätzung. Mehr als 58.000 Zentner Ertrag erwartet die Schätzkommission für diese Saison nach der Begutachtung von 25 Hopfengärten. Im vergangenen Jahr waren es noch gut 47.000 Zentner. Dieses Jahr sei die Vegetationszeit von viel Regen geprägt gewesen, so die Schätzkommission. Bisher habe es über 1.000 Liter pro Quadratmeter geregnet, so viel wie sonst in einem ganzen Jahr.

Es war eher zu viel Wasser, aber zu viel ist besser für die Bestände als wenig Wasser. Und das hat dem Hopfen gutgetan.

Hopfenernte soll Ende August beginnen

Die Temperaturen seien gemäßigt gewesen und insofern gebe es eine gute Ernte, so Jürgen Weishaupt, Geschäftsführer des Hopfenpflanzerverbands Tettnang. Dem Schätzbericht zufolge ist der Niederschlag eine Herausforderung beim Pflanzenschutz gewesen. Die Hopfenbestände seien gesund und ließen gute Inhaltsstoffe erwarten. Nun hoffen die Tettnanger Hopfenbauern auf ein hagelfreies und mildes Wetter bis zur Ernte ab Ende August.