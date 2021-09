per Mail teilen

Rund um Tettnang (Bodenseekreis) hat die Hopfenernte begonnen. Auf einer Fläche von knapp 1.500 Hektar holen die Landwirte in den kommenden Wochen den Hopfen ein. Sie erwarten gute Erträge.

Die insgesamt 125 Anbauer rund um Tettnang können auf eine gute Ernte hoffen, das hatte die offizielle Hopfenschätzung ergeben.

Gute Bedingungen in diesem Jahr: Hopfen liebt die Feuchtigkeit

Die größte Herausforderung bestand in diesem Jahr darin, die Pflanzen wegen der vielen Feuchtigkeit frei von Pilzen zu halten, so der Hopfenpflanzerverband. Schon jetzt sei so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Jahr. Für den Hopfen gelten die Monate Juli und August als entscheidend.