per Mail teilen

Im Allgäu ist erneut ein großer Holzpenis aufgetaucht. Diesmal steht er mitten in einem Kreisverkehr in Heimenkirch (Kreis Lindau). Bürgermeister Markus Reichart von den Grünen sagte, das passe, Heimenkirch sei eine starke und potente Gemeinde. Große, hölzerne Phallus-Skulpturen waren zuletzt bei Ebratshofen und in Taldorf bei Ravensburg aufgetaucht – und nach wenigen Tagen wieder verschwunden.