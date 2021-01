Am Holocaust-Gedenktag, der jährlich am 27. Januar begangen wird, finden auch am Bodensee und in Oberschwaben Gedenkveranstaltungen statt. Wegen des Lockdowns müssen die Veranstalter aber andere Wege gehen.

In Radolfzell (Kreis Konstanz) wird wegen der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr keine öffentliche Veranstaltung stattfinden. Die CDU Radolfzell wird jedoch einen Kranz für die Opfer niederlegen. Zudem sind die Bürger aufgerufen, dezentral an Orten der Opfer zu gedenken, etwa eine Kerze an einem Stolperstein aufzustellen.

Kranzniederlegung für NS-Opfer

In Friedrichshafen fällt die zentrale Gedenkveranstaltung auf dem nach dem Widerstandskämpfer benannten Fridolin-Endraß-Platz ebenfalls aus. Stattdessen werde am Mahnmal für die Opfer der Nationalsozialisten ein Kranz niedergelegt, so die Stadt.

In Sigmaringen findet das Gedenken digital statt. Am Abend wird eine Lesung unter dem Titel "Genommene Jahre" auf dem Youtube-Kanal des Landkreises freigeschaltet. Das Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Bad Schussenried (Kreis Biberach) zeigt auf seiner Homepage ein Theaterstück.

SWR-Moderatorin Friederike Fiehler hat mit dem Direktor der Städtischen Museen Konstanz, Tobias Engelsing, über den Gedenktag gesprochen: