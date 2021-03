Der Brand in einer Lagerhalle in Bad Wurzach im Kreis Ravensburg am Freitag ist vermutlich durch Schweißarbeiten verursacht worden. Das teilt die Polizei mit. In der umfunktionierten großen Scheune im Ortsteil Seibranz waren landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge untergebracht, diese wurden völlig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700.000 Euro. Verletzt wurde niemand.