Bei einem Brand in Überlingen (Bodenseekreis) ist am Dienstagabend ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Bei einem Dachstuhlbrand in der Überlinger Altstadt sind am Dienstagabend zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Ein Haus wurde zerstört, zwei weitere stark beschädigt. Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Schaden von zwei Millionen Euro. Verletzt wurde niemand, die Bewohner kamen vorübergehend anderswo unter. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Das Feuer war am Abend im Dachstuhl eines historischen Wohn- und Geschäftshauses auf der Hofstatt, einem zentralen Platz mitten in der Überlinger Altstadt, ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl bereits voll in Brand gestanden und sei kurz darauf eingestürzt, so die Polizei.

Auch zwei Nachbarhäuser werden beschädigt

Die Flammen breiteten sich auch auf die beiden Nachbarhäuser aus. Der Feuerwehr gelang es aber, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. Das Gebäude, in dem das Feuer ausgebrochen war, wurde komplett zerstört, die beiden benachbarten Häuser wurden schwer beschädigt.

Zahlreiche Einsatzkräfte, auch vom DRK Überlingen, waren bei dem Brand in der Altstadt im Einsatz. Pressestelle DRK Überlingen

Feuerwehr am Mittwochmorgen noch vor Ort

Die Feuerwehr, Rettungsdienste sowie Kräfte des Polizeipräsidiums Ravensburg waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Vor allem zu Beginn des Einsatzes sei die Lage unübersichtlich gewesen. Man habe nicht gewusst, ob oder wie viele Verletzte es gebe, hieß es vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Überlingen. Das DRK war mit rund 70 Helferinnen und Helfern im Einsatz. Noch am Mittwochmorgen sind Feuerwehrleute vor Ort, um die Brandstelle zu überwachen.