Fast 130.000 Euro Sachschaden nach Pkw-Kollision

Fast 130.000 Euro Sachschaden ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Ravensburg entstanden. Ein 31-Jähriger und ein 67-Jähriger wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die zwei Autofahrer, aus unterschiedlichen Richtungen kommend, an einer Ampelkreuzung aus bislang ungeklärter Ursache gleichzeitig angefahren und miteinander kollidiert. Der Wagen des jüngeren Mannes überfuhr in der Folge den Fuß- und Radweg, riss auf dem Gelände einer Gewerbeschule einen Wasserhydranten aus der Verankerung und das Dach eines Zweiradabstellplatzes ab. Allein den Schaden am Dach des Abstellplatzes schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.