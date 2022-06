Im Freizeitpark Lochmühle in Eigeltingen (Kreis Konstanz) hat am späten Freitagabend ein Fachwerkgebäude gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Der Schaden an dem Gebäude, in dem unter anderem Fahrzeuge und Müllpressen gelagert wurden, wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Warum es zu dem Brand gekommen ist, steht bislang noch nicht fest. Insgesamt 120 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.