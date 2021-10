Ein Autofahrer hat am Sonntag bei Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) einen Sachschaden von 300.000 Euro verursacht. Laut Polizei kam er mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen ein geparktes Wohnmobil. Das Wohnmobil wurde in eine Garage geschoben, die dabei ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Am Auto und am Wohnmobil entstand Totalschaden.