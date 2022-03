Unbekannte haben einem 80-jährigen Mann in Konstanz 10.000 Euro aus einer Tasche gestohlen. Laut Polizei hatte der Rentner das Geld am Dienstag von einer Bank abgehoben und in einem Umschlag in seine Umhängetasche gepackt. Anschließend besuchte er mehrere Geschäfte in der Innenstadt. Als er später den Umschlag aus der Tasche holen wollte, war das Geld verschwunden.