Kein Smartphone in der Grundschulzeit?

In Hohentengen sollen Kinder während der Grundschulzeit kein eigenes Smartphone besitzen. Das hat der Kommune zufolge ein Großteil der Eltern beschlossen.

Viele Eltern einer Hohentengener Schule (Kreis Sigmaringen) sind dagagen, dass ihre Kinder während der Grundschulzeit ein Handy besitzen. Sie wollen ihre Kids demnächst an der örtlichen Grundschule anmelden.

Schlechter lernen durch viel Handykonsum?

Laut Bürgermeister Peter Rainer hatten sich rund 90 Prozent der Eltern bei einem Infoabend der Schule in Hohentengen für den Verzicht ausgesprochen. Rainer hatte ihn angeregt und den Eltern wissenschaftliche Studien präsentiert, wonach Grundschülerinnen und Grundschüler schlechter lernen, wenn sie häufig am Smartphone hängen. Zudem seien sie beim Surfen im Internet Pornografie und Gewaltdarstellungen ausgesetzt, so Rainer. Die Eltern hätten deshalb zugestimmt, bei der Anmeldung ihrer Kinder zur Schule eine freiwillige Erklärung zu unterschreiben, ihre Kinder in der Grundschulzeit nur unter Aufsicht ans Handy zu lassen.