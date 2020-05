In Hohenems in Vorarlberg haben Polizisten in einer Wohnung eine Marihuana-Plantage mit mehr als 60 Pflanzen in Töpfen entdeckt. Wie die Polizei mitteilte wurden am Montag unter anderem auch fast 350 Gramm Cannabiskraut gefunden. Mehrere legale Waffen wurden sichergestellt. Die Betreiber der Anlage, zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren, werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.