Menschen aus dem Kreis Ravensburg haben im vergangenen Jahr rund 345.000 Euro an "Brot für die Welt" gespendet. Das teilte das Evangelische Hilfswerk in seinem Jahresbericht mit. Im Kreis Biberach kamen rund 230.000 Euro zusammen. Insgesamt hat "Brot für die Welt" in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr rund elf Millionen Euro an Spenden bekommen. Das waren rund zwei Millionen mehr als im Jahr davor.