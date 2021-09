Mieten für Studierende gestiegen

Die durchschnittlichen Mieten für studentisches Wohnen sind nach einer Studie in vielen Städten gestiegen. In Baden-Württemberg ist vor allem in Konstanz das Wohnen für Studierende teurer geworden. Eine 30-Quadratmeter Wohnung kostet monatlich 525 Euro für Studierende in Konstanz. Das sind fast sechs Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie aus dem Studentenwohnreport des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der Deutschen Wirtschaft hervorgeht. Damit liegt Konstanz bundesweit auf Platz 10 der teuersten Städte für Studierende. Günstiger sind Zimmer in Wohnheimen. Die Wohnheime des Studierendenwerks Bodensee in Konstanz, Friedrichshafen und Weingarten werden zum Semesterstart voll belegt sein, nur in Ravensburg seien aktuell noch wenige Plätze verfügbar, heißt es auf Anfrage des SWR.