In Teilen der Allgäuer und Vorarlberger Alpen ist die Lawinengefahr weiter erhöht. Das melden die zuständigen Lawinenwarndienste. In Teilen der Ostschweiz herrscht sogar Gefahrenstufe vier von fünf, also große Gefahr. Grund sei unter anderem der Regen bis in Hochlagen, der die Schneedecke schwäche. Gestern war in Tschagguns in Vorarlberg bereits eine Lawine abgegangen, verletzt wurde niemand.