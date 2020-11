per Mail teilen

Die Nachbarländer Schweiz und Vorarlberg haben innerhalb von 24 Stunden so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet wie noch nie. Die Corona-Regeln verschärfen sich.

Die Länder haben im Verhältnis zur Bevölkerungszahl deutlich mehr Neuinfektionen als Deutschland. Wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen gelten strenge Einschränkungen im Alltagsleben. Österreich befürchtet eine Überlastung der Krankenhäuser und hat deswegen für vier Wochen alle Gastronomiebetriebe und fast das ganze Kultur- und Freizeitangebot geschlossen. Außerdem dürfen Bürger die Wohnung zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nur mit gutem Grund verlassen.

Notversorgung für Covid-19-Patienten auf Messegelände

Auf dem Messegelände in Dornbirn im Bundesland Vorarlberg wird eine Notversorgung für Covid-19-Patienten vorbereitet. Das meldet "vorarlberg.online" und bezieht sich auf Landeshauptmann Wallner. Das Notspital war schon im Frühjahr aufgebaut worden, wurde aber bisher nicht gebraucht. Jetzt sei die Belegung der Intensivbetten in Vorarlberg stark gestiegen. Das Krankenhaus Dornbirn sei am Limit.

7-Tage-Inzidenz in den Kantonen St. Gallen, Thurgau und in Vorarlberg

Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der neuen bestätigten Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auch bei den Nachbarn stark an. Sie liegt derzeit (Stand 4.11.2020) bei:





Kanton St. Gallen 556,05

Kanton Thurgau 450,36

Vorarlberg 711,18

In der Schweiz gilt nun auch verschärfte Maskenpflicht

In der Schweiz müssen Bars und Restaurants abends ab 23 Uhr schließen. Es gilt eine verschärfte Maskenpflicht. Veranstaltungen sind nur noch mit höchstens 50 Personen, sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten mit maximal 15 Personen erlaubt. Tanzlokale sind geschlossen.