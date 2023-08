Höri Musiktage beginnen mit Barockmusik

Klassik, Barock, Kammermusik und Jazz - die Höri Musiktage in Öhningen finden rund um das Augustiner Chorherrenstift statt. Zehn Tage bespielt das Klassikfestival den Kulturort.

In Öhningen im Kreis Konstanz beginnen am Donnerstag die siebten Höri Musiktage. Sie dauern bis Mitte August. Ins Leben gerufen wurden die Höri-Musiktage 2017, um das teils leerstehende Augustiner Chorherrenstift wieder mit Leben zu füllen. In diesem Jahr öffnet sich das Festival in Richtung moderner und Jazzmusik, erstmals wird auch für Familien ein Programm angeboten.

Eröffnet werden die Höri Musiktage am Donnerstagabend von einem Barockensemble, das Werke aus den Tafelmusiken von Georg Philipp Telemann spielt. In diesem Jahr geht es nicht nur um Klassik: Bis Mitte August folgen 13 weitere Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen, von Barock bis Moderne, von Kammermusik bis Jazz, so die Verantwortlichen. Neu in diesem Jahr ist ein musikalischer Familientag am 10. August mit Mitmachzirkus und Musiktheater.

Junge Musikerinnen und Musiker aus Europa treten auf

Zu den diesjährigen Höhepunkten in Öhningen zählt unter anderem ein Konzert des Jerusalem Quartetts, es ist laut Veranstalter zurzeit eines der weltweit renommiertesten Streichquartette. Zudem bietet das Festivalorchester erneut eine Plattform für junge Spitzenmusikerinnen und -musiker aus ganz Europa.

Die Halbinsel Höri beherbergt seit 2017 ein Klassikfestival rund um das historische Augustiner Chorherrenstift in Öhningen. SWR

Auch das Konzert der Bach.Lab.Group ist laut den Veranstaltern ein ganz besonderes. Die sieben Musiker sind eine Mischung aus Barock-Ensemble und Jazz-Combo. Die Konzerte der Höri Musiktage finden etwa in der historischen Stiftskirche und im Klosterhof Öhningen statt.

Kultur.Konvent.Öhningen will das Kloster weiter beleben

Als uraltes Kulturdenkmal, das in großen Teilen leer steht - ungenutzt und renovierungsbedürftig - bietet das ehemalige Augustiner Chorherrenstift inzwischen Seltenheitswert. Meist sind solche Orte durchrenoviert und kernsaniert. Doch ein großer Teil des Baus ist heute verwaist. Nicht nur in den zehn Tagen, in denen die Höri Musiktage stattfinden soll das Gebäude mit Leben gefüllt werden.

Drei Monate Kulturprogramm

Von den Musiktagen ging nun auch die Initiative aus, dass sich die leeren Räume des Stifts mit kulturellem Leben füllen - zumindest eine Zeit lang. Und zwar mit dem "Kultur.Konvent.Öhningen", bei dem sieben kulturelle Institutionen mitmachen. Das Projekt ist eine Kooperation zur kulturellen Belebung des Baudenkmals und findet in diesem Sommer von August bis Oktober im Stammhaus des Chorherrenstifts statt. Unter dem Titel "Zukunftsträume für Klosterräume" sollen Musik, Literatur und bildende Kunst in einzelnen Räumen des Stifts stattfinden. Das Programm reicht von Lesungen über Gesangsworkshops bis zu Vorträgen über die Baugeschichte des Ortes und ist auf der Webseite abrufbar.