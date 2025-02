Höri-Mordprozess: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Er soll im Sommer 2019 einen 51-Jährigen in Hemmenhofen (Kreis Konstanz) getötet haben: Nun forderte die Staatsanwaltschaft im sogenannten Höri-Mordprozess lebenslange Haft für den Angeklagten.

Es war keine Tat im Affekt, sondern Mord - davon war der Staatsanwalt am 14. Prozesstag im sogenannten Höri-Mordprozess vor dem Konstanzer Landgericht überzeugt. Er forderte in seinem Plädoyer am Montag lebenslange Haft für den Angeklagten.

Leiche wie ein Paket verpackt und vergraben

Heimtückisch und kaltblütig habe der 49-jährige den Halbbruder seiner damaligen Freundin mit mehreren Schlägen so verletzt, dass dieser an den Folgen starb - und zwar bereits nach kurzer Zeit. Auch wie er danach die Leiche wie ein Paket verpackt im Garten des Hauses in Hemmenhofen auf der Halbinsel Höri vergraben habe zeige sein geplantes Vorgehen.

Der Verteidiger indes plädierte auf Körperverletzung mit Todesfolge und forderte sieben Jahre Haft. Er widersprach dem Staatsanwalt in vielen Punkten. Im Schlusswort sagte der Angeklagte selbst, die Tat sei nicht geplant und nicht gewollt gewesen.

Leichenfund brachte überraschende Wendung im Höri-Mordprozess

Ende November hatte der Höri-Mordprozess eine überraschende Wendung genommen: Der Angeklagte führte die Polizei zur Leiche des Opfers auf dessen Grundstück in Hemmenhofen. Fünf Jahre lang war zuvor vergeblich nach der Leiche gesucht worden. Die Anklagebehörde war deshalb ursprünglich davon ausgegangen, dass der Leichnam von dem Angeklagten zerstückelt und in einer chemischen Substanz aufgelöst worden sei.

Der Angeklagte, der zuletzt in Kleve in Nordrhein-Westfalen lebte, soll laut Staatsanwaltschaft am 2. Juni 2019 aus Habgier den Halbbruder seiner damaligen Freundin am Bodensee getötet haben. Der Tatverdächtige war im Juni des vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Kleve festgenommen worden. Er wurde mit Hilfe von verdeckten Ermittlern überführt. Ein Urteil in dem Prozess soll Mitte Februar gesprochen werden.