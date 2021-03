Der über 100 Jahre alte Baum soll ein Kunstwerk werden. 1903 hat ihn der Landwirt Jakob Fischer aus Rottum (Kreis Biberach) als kleinen Wildling an einem Waldrand ausgegraben und in seine Garten gepflanzt. Was damals keiner ahnen konnte - der Baum trug köstliche, süß-säuerliche Äpfel, die ihn weithin berühmt gemacht haben. mehr...