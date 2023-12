per Mail teilen

Nach Schneeschmelze und anhaltenden Regenfällen ist die Donau bei Riedlingen (Kreis Biberach) über die Ufer getreten. Am Unterlauf der baden-württembergischen Donau bis Ulm werden noch bis in den Freitag steigende Pegel erwartet. Der Hochwasserschutz funktioniere aber, so Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft (CDU).