Der Biberacher Gemeinderat hat gestern mehrere Hochwasserschutzprojekte auf den Weg gebracht. Unter anderem zwei Regenrückhaltebecken. Das wichtigste ist ein Damm durch das Naherholungsgebiet Wolfental. Nach Angaben der Stadt kann der Damm Wasserschäden in Höhe von bis zu 83 Millionen Euro in der Altstadt abwehren. Der 360 Meter lange und vier Meter hohe Damm wird nach Angaben der Stadt begrünt und füge sich harmonisch in die Landschaft ein. Der Bau soll im Februar beginnen.