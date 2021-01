Der Pegel des Flusses Argen bei Wangen im Allgäu steigt weiter an. Ein kritischer Wert wurde bisher aber nicht erreicht. Bei Lindenberg hingegen rutschte ein Hang, in Friedrichshafen wurden Sandsäcke gelegt.

Rund um die Moschee in Friedrichshafen und andernorts wurden rund 3.000 Sandsäcke zum Schutz vor steigendem Wasser beispielsweise in der Rotach aufgestapelt. Im Kreis Konstanz sind wegen der starken Regenfälle vereinzelt Straßen überflutet, sie wurden gesperrt, etwa in Konstanz und Hilzingen. In Tengen ist eine Kreisstraße wegen eines unglücklich liegenden Biberdamms und Hochwassers voll gesperrt. Die Lage sei aber nicht dramatisch, so die Polizei.

Hangrutsch bedroht Häuser in Lindenberg

In Lindenberg (Kreis Lindau) hatte es in der Nacht auf Freitag einen Hangrutsch gegeben. Die Erdmassen bedrohen laut Technischem Hilfswerk (THW) einen Neubau und weitere Gebäude. Sieben Bewohner wurden deshalb evakuiert und vorübergehend in städtischen Gebäuden untergebracht. Offen ist, wann sie in ihre Häuser zurückkehren können. Man müsse erst das Ende der Regenfälle abwarten und Experten hinzuziehen, so ein Sprecher des THW. Wahrscheinlich werde die abgerutschte Erde dann abgetragen.

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist der Pegel der Argen seit Freitagmorgen auf knapp zwei Meter gestiegen. Ab einem Wasserstand von 2,20 Meter sollen weitere Maßnahmen zum Schutz der historischen Altstadt und tief gelegene Bereiche ergriffen werden, so der Leiter des städtischen Bauhofes, Martin Blum.

Der Pegel der Argen bei Wangen hatte am Donnerstag noch bei knapp 40 Zentimetern gelegen. Dennoch geht Martin Blum nicht davon aus, dass die von der Hochwassermeldezentrale Baden-Württemberg bis zum Wochenende vorhergesagten bis zu drei Meter Wasserstand an der Argen eintreten.

"Kritische Pegelstände werden wir vermutlich nicht erreichen. Derzeit steigen die Pegel nicht oder nur moderat." Martin Blum, Leiter des städtischen Bauhofs Wangen, am Freitagmorgen

Parkplatz abgeriegelt, Zugänge zur Altstadt blockiert

Ein durch ein mögliches Hochwasser gefährdeter Parkplatz wurde bereits am Mittwoch gesperrt. Anschließend wurden die Fußgänger-Stege über die Argen blockiert und schützende Dammbalken an den Zugängen zur Altstadt eingesetzt.

Der Hochwasser-Krisenstab der Stadt hat frühzeitig getagt. Man möchte gut und rechtzeitig vorbereitet sein, insbesondere in Corona-Zeiten. Denn die Mitarbeiter für den Hochwasserschutz sollten nur in kleinen Gruppen zusammenarbeiten, um Infektionen zu vermeiden.

Auch an der Schussen Hochwasser möglich

Die Hochwassermeldezentrale Baden-Württemberg warnte vor möglichem Hochwasser unter anderen auch an der Schussen zwischen Ravensburg und Friedrichshafen. An zahlreichen Pegeln werden Hochwasser im Bereich von zwei- bis fünfjährlichen Ereignissen vorhergesagt, an einzelnen Pegeln auch darüber.