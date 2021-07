per Mail teilen

Das Institut für Seenforschung in Langenargen im Bodenseekreis rechnet am Wochenende mit Hochwasser. Starke Regenfälle sind vor allem für Mittwoch und Donnerstag vorhergesagt.

Aktuell liegt der Pegel des Bodensees in Konstanz bei rund 4,55 Metern. Laut dem Institut für Seenforschung in Langenargen sind das rund 25 Zentimeter mehr als der jahreszeit-typische Durchschnittswert. Dies sei zwar überdurchschnittlich, aber noch kein Rekordwert.

Für die Schifffahrt ist Pegel noch kein Problem

Für die Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) ist der Pegelstand im Moment noch kein Problem, wie sie dem SWR sagten. Alle Ziele könnten mit den Fahrgastschiffen noch normal über die Landungsstege angefahren werden. Lediglich bei Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen (beides Bodenseekreis) bereiteten die Mitarbeiter schon Stegerhöhungen vor, damit die Gäste nicht zu steil einsteigen müssen. Schwierig werde es bei Rollstuhlfahrern. Sie würden unter Umständen nicht mehr allein über die Brücke aufs Schiff kommen. Da helfe die Schiffsbesatzung.

Schweizer haben auf Hochwasserbetrieb umgestellt

Ein bisschen anders ist es bei der Schweizer Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Die haben auf Hochwasserbetrieb umgestellt. Denn: Kritisch ist hier die alte Holzbrücke zwischen dem Schweizer Diessenhofen und dem deutschen Gailingen. Unter ihr können die Fahrgastschiffe nicht mehr durchfahren. Laut einem Sprecher wurde der Fahrplan geändert, so dass die Fahrgäste in Diessenhofen vor der Brücke aussteigen, um die Brücke herumlaufen und hinter der Brücke in das nächste Schiff wieder einsteigen können.

Pegel am Wochenende um 4,90 Meter

Zum Wochenende hin könnte der Seespiegel bis auf 4,90 Meter steigen. Am Bodensee spreche man ab einem Pegel des Bodensees in Konstanz von 4,80 Meter von Hochwasser, so das Seenforschungsinstitut Langenargen. Ein Pegel von 4,60 Meter trete statistisch etwa alle zwei Jahre auf. Einen Pegelstand von 4,80 Meter gebe es etwa alle vier bis fünf Jahre.

Argen und Schussen könnten noch mal über die Ufer treten

Flüsse wie die Argen und die Schussen könnten durch starke Regenfälle vor allem am Mittwoch und Donnerstag nochmal über die Ufer treten. Allerdings laut Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg nicht mehr so schlimm wie in der vergangenen Woche.