Hochseilgärten und Themenwege aus dem Allgäu

Vor 15 Jahren hat Simon Cassier die Allgäuer Firma für Hochseilgärten übernommen. Seither ist er in aller Welt unterwegs, um die im Allgäu entworfenen Parcours in luftiger Höhe aufzubauen.

Mit seiner Firma Cambium in Leutkirch-Schmidsfelden (Kreis Ravensburg) ist Simon Cassier weltweit im Einsatz. Er baut Kletter- und Hochseilgärten auf, die im Allgäu konstruiert worden sind. Vor 15 Jahren hat der damalige Solaranlagenbauer die Branche gewechselt und den Betrieb für Hochseilgärten von einem Freund übernommen.

Viele neue Kletteranlagen

Vor etwa 15 bis 20 Jahren erlebte der Bau von Kletteranlagen einen Boom, berichtet Simon Cassier. Doch die Nachfrage nach immer neuen Anlagen sei vorbei, so der Firmenchef. Immer öfter bezögen sich die Aufträge darauf, bestehende Anlagen zu ergänzen oder weiterzuentwickeln.

Themenwege - Erlebnis für Familien

Ein neuer Geschäftszweig eröffne sich inzwischen in der Nachfrage nach Themenwegen. Die Allgäuer Firma Cambium hat zum Beispiel den "Treewalk" am Affenberg in Salem entworfen und aufgebaut. Ganz in der Nähe des Firmensitzes entsteht derzeit der "Glasius Erlebnisweg", ein etwa vier Kilometer langer Themenweg mit 16 Stationen über die Glasmacher in der Allgäu-Region.

15 Jahre Erfahrung stecken im Themenweg "Galsius"

"Es gibt an jeder Station etwas zum Klettern, etwas zum Greifen, etwas zum Balancieren - und hauptsächlich etwas zu erforschen", so Simon Cassier über sein Lieblingsprojekt. Um die 800 Stunden haben er und seine Mitarbeiter in die Planung investiert. Das Glasmacherhandwerk am Rande des Höhenzuges Adelegg soll für Groß und Klein intensiv und realitätsnah erfahrbar werden.

Nachhaltigkeit, Baumschutz und Sicherheit stehen im Vordergrund

Simon Cassier und seine elf Mitarbeiter sind mittlerweile auch weltweit im Einsatz. In den USA, Neuseeland und Südkorea stehen bereits im Allgäu konzipierte Anlagen. Bei der Planung lege die Firma Wert darauf, dass die Anlagen in luftiger Höhe nachhaltig und baumschonend gebaut werden, betont Cassier. Und während er und seine Mitarbeiter anfangs immer extrem gespannt auf die Endabnahme des TÜVs am Ende geschaut haben, sind sie heute etwas gelassener. Die langjährige Erfahrung der Allgäuer Firma im Bau von Kletter- und Hochseilgärten sowie von Themenwegen lässt kaum Beanstandungen offen.