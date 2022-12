Hochschule Ravensburg-Weingarten erbt Dreiviertelmillion

per Mail teilen

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hat von einem verstorbenen Ingenieur 750.000 Euro sowie eine Wohnung geerbt. Aus dem Erbe soll laut Hochschule eine Stiftung entstehen.

Der verstorbene Ingenieur Eberhard Heber hat der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) sein privates Vermögen vermacht: 750.000 Euro und eine Eigentumswohnung. Wie die RWU mitteilte, will man mit dem Erbe eine Stiftung gründen. Sie soll Lehre, Forschung und studentisches Leben in Ravensburg fördern.

Eberhard Heber sei ein Ingenieur gewesen, dessen Herz für die Energietechnik geschlagen habe, so die Hochschule in einer Mitteilung. Er habe Jahrzehnte für einen Wasserturbinen-Hersteller in Ravensburg gearbeitet und sei der RWU seit langem verbunden gewesen. Im Berufsleben und im Ruhestand habe der Ingenieur die Fakultät für Maschinenbau unterstützt und mit seinem Fachwissen bei der Entwicklung eines Labors für Energie- und Strömungstechnik geholfen.

Wissen an jüngere Generation weitergegeben

Außerdem begleitete Heber studentische Projekte und Abschlussarbeiten im Bereich Wasserkraft. Für sein Engagement wurde er 2013 mit der Ehrennadel der Hochschule Ravensburg-Weingarten geehrt. Eberhard Heber starb im Alter von 80 Jahren. RWU-Rektor Thomas Spägele sagte, man werde seinen Wunsch, die Ausbildung junger Menschen zu fördern, gewissenhaft in die Tat umsetzen.

"Es ist tief beeindruckend, wenn sich jemand zeitlebens so unmittelbar für Lehre und Wissenschaft engagiert."

Die RWU plant nach eigenen Angaben in Sachen Stiftungsgründung mit einer bestehenden Einrichtung im Landkreis eine Basis zu schaffen, die neben dem Andenken auch zukünftige Zustiftungen und Spenden ermöglicht.