Feierlicher Stapellauf für "MS Altenrhein" in Friedrichshafen

Claude Dornier hat 1929 den Jungfernflug seines Flugschiffs Do-X von der "MS Altenrhein" aus verfolgt. Nun hat sein Enkel die Restaurierung des Motorbootes möglich gemacht.

Bei strahlendem Sonnenschein ist am 1. Mai das restaurierte Motorboot "MS Altenrhein" mit einem feierlichen Stapellauf in Friedrichshafen-Seemoos (Bodenseekreis) zu Wasser gelassen worden.

"MS Altenrhein" eng verbunden mit Geschichte der Do-X

Das aufwendig restaurierte Motorboot ist eng verbunden mit der Geschichte der "Do-X", dem legendären Flugschiff der Dornier-Werke. Dass diese spannende Boots-Geschichte nun wieder bekannt ist, ist David Dornier und dem "Förderverein Motorschiff Altenrhein" zu verdanken.



Als die Do-X, seinerzeit das größte Flugzeug der Welt, am 12. Juli 1929 zum ihrem Jungfernflug über dem Bodensee abhob, befand sich ihr Konstrukteur Claude Dornier an Bord der "MS Altenrhein", um dieses historische Ereignis zu verfolgen. Das hat sein Enkel David Dornier bei seinen Recherchen herausgefunden. In den folgenden Jahren diente sie als Schlepper, Arbeitsboot und transportierte Passagiere zur Do-X.

Gebaut wurde die "MS Altenrhein" nach Angaben des Fördervereins auf der Bodan-Werft in Kressbronn am Bodensee. Und spielte schon vor dem Jungfernflug eine wichtige Rolle beim Bau der Do-X. Mithilfe des Bootes wurden Bauteile und Mitarbeiter in die Dornier Werke Altenrhein AG in den Schweizer Kanton St. Gallen gebracht. Denn in Deutschland durften nach dem verlorenen 1. Weltkrieg keine Flugzeuge gebaut werden, die eine gewisse Motorleistung überschritten. Den Erzählungen nach fanden die Überfahrten nachts im Schutze der Dunkelheit statt, so David Dornier, bewiesen sei das aber nicht.

Gelungene Restaurierung dank originaler Baubeschreibung und historischer Fotos

In den Jahrzehnten nach dem letzten Flug der Do-X verlor sich Spur der „MS Altenrhein“. Doch dann meldete sich der seinerzeitige Besitzer und bot das Boot dem Dornier Museum an. David Dornier erwarb das Boot, an dem damals sichtbar der Zahn der Zeit genagt hatte. Doch zum Glück: Die originale Baubeschreibung war noch existent, außerdem fanden sich in Archiven historische Bilder des damaligen Werksfotografen Karl Alfred Ziegler. Fünf Jahre wurde die "MS Altenrhein" von der Michelsen Werft so originalgetreu wie möglich restauriert und wieder schwimmfähig gemacht. Ein "Schmuckstück" sei es geworden, so Werft-Mitgeschäftsführer Niklas Waser.

Beim feierlichen "Rollout", dem Stapellauf, am 1. Mai lobten die Gäste die originalgetreuer Restaurierung:

Nun ist die MS Altenrhein wieder auf dem Bodensee unterwegs, David Dornier hat sie dem Förderverein als Leihgabe überlassen.

Auch für die Lädine in Immenstaad hat die Saison am 1.Mai begonnen

Seit Donnerstag ist auch die sogenannte Lädine aus Immenstaad wieder auf dem Bodensee zu sehen und zu erleben.

Die Lädine Immstaad. Pressestelle Bernhard Wrobel

Lädinen haben eine noch weit ältere Geschichte am Bodensee wie die "MS Altenrhein". Der "mittelalterliche Lastensegler des Bodensees" nennt der "Lädinen-Verein Bodensee e.V." diese spezielle Bootsform. Lädinen waren demnach jahrhundertelang zum Warentransport auf dem Bodensee unterwegs. Aufgrund ihrer speziellen Rumpfform konnten sie überall am See zum Be- und Entladen von Waren problemlos anlegen. In Immenstaad hat der Verein nach einem Lädinen-Fund aus den 1980er Jahren ein solches Schiff rekonstruiert und nachgebaut.