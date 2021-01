per Mail teilen

Die Sigmaringer Narrenzunft "Vetter Guser" hat wegen Corona das historische Bräuteln in diesem Jahr abgesagt. Am Fastnachtsdienstag hätte es zum 298. Mal stattgefunden. Man habe die Aufgabe, den Brauch möglichst unverfälscht zu pflegen und weiterzugeben, so Zunftmeister Hartwig Mahlke. Man wolle keine Menschen ausschließen, und auch ein Bräuteln ohne Musik sei undenkbar.