Historische Feuerwehr beim Oktoberfest München

Die Historischen Feuerwehr Biberach hat am Sonntag einen großen Auftritt. Rund 50 Mitglieder sind beim traditionellen Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfests dabei.

In diesem Jahr ist die historische Feuerwehr Biberach eingeladen, beim Münchner Oktoberfest-Zug mitzulaufen. Am ersten Sonntag nach der Eröffnung der "Wiesn", wie die Münchner ihr Oktoberfest auch nennen, wird die Tradition gepflegt. Schützenvereine, Musikkapellen, Fahnenschwinger und andere historische Gruppen, ziehen beim Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfests durch die Innenstadt zur Theresienwiese.

SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat mit dem Kommandanten der historischen Feuerwehrgruppe, Alfred Zeller, gesprochen und ihn als erstes gefragt, was das Besondere an dem Münchner Oktoberfest-Umzug ist:

Früher Start und Losglück für die Biberacher

Für die historische Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Biberach geht es am Sonntag in aller Herrgottsfrühe los: Um 5 Uhr ist Abfahrt in Biberach, erzählt Alfred Zeller. Der Kommandant hat den Auftritt in München eingefädelt und selbst durchorganisiert. Und er freut sich über das Losglück. Unter den 176 Gruppen, die beim Trachten- und Schützenumzug des Münchner Oktoberfestes mitlaufen, fiel auf die Biberacher die Startnummer neun. Sie müssen also nicht lange auf den Beginn warten und sind unter den ersten der 9.000 Teilnehmer, die es sich am Ende im Bierzelt gemütlich machen können.

Die mechanische Leiter ist fast 130 Jahre alt, sie stammt aus dem Jahr 1893. Gezogen wird sie von zwei Pferden. Alfred Zeller Bild in Detailansicht öffnen Die historische Gruppe der Biberacher Feuerwehr tritt beim Biberacher Schützenfest auf. Alfred Zeller Bild in Detailansicht öffnen Übung der historischen Feurerwehr Biberach in Uniform und mit Geräten aus dem 19. Jahrhundert. Alfred Zeller Bild in Detailansicht öffnen

Die Freiwillige Feuerwehr Biberach hat 1999 eine historische Gruppe inklusive Spielmannszug gegründet. Seither ist die Gruppe vom historischen Festzug des Biberacher Schützenfestes nicht mehr wegzudenken. Auch bei traditionellen Festumzügen in Oberschwaben sind sie gern gesehene Teilnehmer. Die Uniformen der Feuerwehrleute sind denen aus den 19. Jahrhundert detailgetreu nachgeschneidert, ein paar Geräte sind noch im Original erhalten: Die alte Stadtspritze stammt aus dem Jahr 1862, die Feuerwehrleiter aus 1893, erzählt Kommandant Zeller.