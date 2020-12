per Mail teilen

Wegen ihres maroden Zustands wird die historische Hainbuchenallee am Laupheimer Schloss gefällt. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Stadt will aber neue Bäume pflanzen.

Mit der Fällung der Hainbuchenallee verliert die Stadt Laupheim (Kreis Biberach) eines ihrer Wahrzeichen. Die Allee wurde vermutlich um 1850 herum gepflanzt und steht seit fast 100 Jahren unter Denkmalschutz. 23 Hainbuchen bilden einen Laubengang, der ursprünglich zu einer Kegelbahn führte. Der Laubengang diente vor allem Hochzeitspaaren als beliebtes Fotomotiv. Inzwischen sind aber immer mehr Hainbuchen so morsch, dass sie umstürzen oder Menschen durch herabfallende Äste verletzen könnten.

20.000 Euro für Neupflanzung

Bäume einzeln nachzupflanzen, wie man das in der Vergangenheit schon gemacht habe, sei jetzt nicht mehr sinnvoll, so die Stadt. Der Gemeinderat entschied deswegen, die Allee noch in diesem Winter komplett zu fällen und anschließend durch neue Hainbuchen zu ersetzen. Für die Baumfällarbeiten genehmigte er 10.000 Euro und für die Anpflanzung neuer Bäume 20.000 Euro.