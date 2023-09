Adler in Leitishofen hat 160-jährige Familientradition

per Mail teilen

Gasthäuser gehörten früher zum Mittelpunkt eines jeden Dorfes. Doch immer öfter lohnt sich der Betrieb nicht mehr. Frank Ebner hat nun in einem Buch "20 Gasthäuser mit Geschichte" vorgestellt.

Altgediente historische Gasthäuser wie den Adler in Leitishofen-Menningen (Kreis Sigmaringen) gibt es nur noch selten. Dabei waren sie früher aus keinem Dorfmittelpunkt wegzudenken. Die Menschen haben sich dort getroffen und sind ins Gespräch gekommen. Buchautor Frank Ebner hat sich nach historischen Gasthäusern umgeschaut und sie in einem Buch zusammengefasst.

25 Jahre hat sich Frank Ebner für die Pflege und den Erhalt der Traditionsgastronomie eingesetzt. In seinem Buch geht es auch um das Gasthaus Adler in Leitishofen-Menningen. Es wird mittlerweile in der sechsten Generation durch die Geschwister Elena und Frederik Bücheler geführt. Sie wollen nicht nur den Beruf, sondern die Leidenschaft und Tradition der Eltern fortführen.

Wenn man von den Eltern vorgelebt bekommt, mit was für einer Leidenschaft sie das Ganze aufgebaut haben - dann ist das einfach mehr als nur einen Beruf.

Hinten stehend: Elena und Frederik Bücheler. Sie führen den Adler gemeinsam. Vorne sitzend von links: Vater Guido und Mutter Marianne Bücheler sowie Buchautor Frank J. Ebner. SWR

Frederik Bücheler ist der Küchenchef, gemeinsam mit seiner Schwester will er die 160-jährige Familientradition des Adlers fortführen. Gastfreundschaft, wie sie ihre Eltern schon gepflegt haben, ist auch heute Elena Büchelers Mission. Die Abläufe seien zwar immer wieder ähnlich, aber jeder Tag sei doch anders, und vor allem sei jeder Gast anders, so die Nachwuchswirtin. Das größte Kompliment ist für sie, wenn sich die Gäste wohlfühlen.

Gutes Essen, guter Service. Es ist einfach wie in einer Familie, als ob man seine Eltern besucht.

Der Adler in Menningen ist nur eines von vielen Landgasthäusern, die Frank Ebner in seinem langjährigen Engagement für den Erhalt historischer Gasthäuser kennengelernt hat. In seinem Buch hat er 20 vorstellt.