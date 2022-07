Die Hindu-Gemeinde in Singen (Kreis Konstanz) hat am Wochenende ihr großes Jahresfest gefeiert. Ende vergangenen Jahres hat die Gemeinde den größten hinduistischen Tempel in Baden-Württemberg eingeweiht.

Hunderte Hindus aus ganz Baden-Württemberg und auch aus der Schweiz sind am Wochenende im Shri-Sithi-Vinayagar-Tempel in Singen zusammengekommen. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten sie erstmals wieder ihr Jahresfest feiern. Tanz und Blumenschmuck zu Ehren Ganeshas Bei der Feier haben die Gläubigen gemeinsam einen Schrein mit der reich geschmückten Statue des Gottes Ganesha um ihren Tempel gezogen. Der Sonntag war dem rituellen Bad der Gläubigen gewidmet. Video herunterladen (6,5 MB | MP4)