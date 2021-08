per Mail teilen

Die SWR-Sommertour "Von Bett zu Bett" führt Reporterin Tina Löschner am Mittwoch in den Kanton Thurgau. Dort gibt es eine Übernachtungsmöglichkeit unter freiem Himmel - bei der aber nicht auf jeden Komfort verzichtet werden muss.

Möglichst gutes Wetter sollte aber schon haben, wer im Himmelbett in Hüttwilen bei Frauenfeld (Kanton Thurgau) übernachten möchte. Vom Himmelbett unterm Apfelbaum aus in den Sternenhimmel blicken, die Geräusche der Nacht wahrnehmen, vielleicht den Wind spüren und am Morgen beim Aufwachen den Säntis sehen, das ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Trotz Regen haben Snjezana und Leila bestens geschlafen

Mit einem Einachser, der noch von Hand angeworfen werden muss, wird das Bett unter den jeweiligen Lieblings-Apfelbaum gezogen. Bei leichtem Regen kann eine durchsichtige Plane darüber gespannt werden. Sollte das Wetter aber richtig schlecht sein, gibt es einen Plan B. Wie es den Übernachtungsgästen im Freiluftzimmer bei leichtem Regen erging, wollte SWR-Reprterin Tina Löschner am Mittwoch erfahren.

Eindrücke vom Himmelbett unterm Apfelbaum