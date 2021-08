Die Spendenbereitschaft der Menschen für die Hochwasseropfer ist auch in Oberschwaben und am Bodensee groß. Im Überlinger Ortsteil Lippertsreute sorgten Spendenwillige am Sonntag teils für Staus.

Die Menschen kamen nicht nur aus der Region, sondern zum Teil auch aus dem Schwarzwald und aus der Schweiz nach Lippertsreute (Bodenseekreis), um ihre Spenden für die Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen abzugeben. Das zeigte sich an den verschiedenen Autokennzeichen, die sich in den Stau im Überlinger Ortsteil einreihten, wie SWR-Reporterin Rebecca Lüer beobachtet hat.

Spender halfen beim Sortieren

Nudeln, Lebensmittel, Hygieneartikel oder auch Spielzeug und Kerzen hatten die Menschen in ihre Spendenkisten gepackt. Die Kisten wurden auf dem Gelände eines örtlichen Flüssiggas-Unternehmens gesammelt, dessen Chef Markus Brandt die Aktion mitinitiiert hatte. Nun muss koordiniert werden, wo die Sachspenden gebraucht werden - und wo nicht. In Rheinland-Pfalz etwa rief der ADAC am Sonntag dazu auf, auf Sachspenden erst einmal zu verzichten. "Wir sind in engem Kontakt mit den Roten Kreuz wegen der Abnahmeadresse. In Ahrweiler ist zum Beispiel schon Annahmestopp", so Brandt.

Die Spendenbereitschaft war so hoch, dass die Kisten in den Hallen oder auch im Freien auf dem Parkplatz abgestellt wurden. Manche Spender blieben sogar gleich vor Ort, um beim Sortieren zu helfen. Am Montag sollten nun zwei erste 40-Tonner mit Spenden in Richtung Hochwassergebiete aufbrechen.

Hilfsgütersammlung auch im Kreis Sigmaringen

Im Kreis Sigmaringen haben Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Vereine und Firmen Hilfsgüter gesammelt und in 13 Fahrzeugen zu den Opfern der Hochwasser-Katastrophe gebracht. Schon vergangene Woche waren DRK-Mitarbeiter aus Ravensburg und Wangen in den Katastrophengebieten im Einsatz.

Mit Krankenwagen und Unimog ins Einsatzgebiet

Auch 18 Johanniter-Mitarbeiter aus dem Regionalverband Oberschwaben-Bodensee sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Sie sind mit einem Krankenwagen und einem Unimog ins Hochwassergebiet gefahren und haben eine Art Notunterkunft mitgenommen und aufgebaut. Bis zu 200 Menschen können darin untergebracht und versorgt werden. Die Helfer der Johanniter kommen aus Ravensburg, Friedrichshafen, Leutkirch und Kißlegg. Insgesamt sind derzeit 451 Hilfskräfte aus Baden-Württemberg im Einsatz.

Björn Gold von den Johannitern Bodensee-Oberschwaben war mit weiteren Helfern im Hochwassergebiet unterwegs und hat im SWR über seine Erfahrungen gesprochen.

Auch Tierretter aus Radolfzell im Einsatz in Hochwassergebieten

Das Team der Tierrettung LV Südbaden e.V. aus Radolfzell (Kreis Konstanz) hat einige Tage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen geholfen. Auf Facebook berichten sie, dass sie unter anderem mehrere Hunde aus einer Dachgeschosswohnung retteten, die seit zwei Tagen ohne Versorgung gewesen waren. Auch Katzen konnten sie nach eigenen Angaben retten, sie fanden aber auch viele Tiere, die das Hochwasser nicht überlebt haben.