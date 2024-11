Viele Obdachlose schlafen auch in diesem Winter bei eisigen Temperaturen auf der Straße. In der Region Bodensee-Oberschwaben gibt es verschiedene Hilfsangebote für sie.

Obdachlose brauchen in der kalten Jahreszeit besondere Unterstützung. Soziale Einrichtungen und Hilfsorganisationen im Raum Bodensee-Oberschwaben bieten Notunterkünfte, warme Kleidung, heiße Getränke und Beratung an.

Die Hilfsangebote für Obdachlose reichen von Übernachtungsmöglichkeiten bis hin zu medizinischen Angeboten. In Sigmaringen bietet die Wohnungslosenhilfe zum Beispiel warme Räume und eine hygienische Grundversorgung an. So soll Menschen, die in Schlafsäcken und Zelten übernachten, durch den Winter geholfen werden. In Friedrichshafen bietet "Die Herberge" Obdachlosen Schutz vor der Kälte. Im Auftrag des Bodenseekreises betreibt die Katholische Gesamtkirchengemeinde das Haus. Sozialarbeiter und Sozialpädagogen kümmern sich um die Anliegen der Wohnungslosen.

Tagesstätten für Wohnungslose im Kreis Konstanz

Für Wohnungslose und Obdachlose im Landkreis Konstanz gibt es drei Tagesstätten. Hier bekommen sie warme Getränke und günstiges Essen, außerdem Beratung und Gemeinschaft. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zu duschen und Wäsche zu waschen. Wer krank ist, wird in der medizinischen Ambulanz versorgt.

Die größte der Tagesstätten ist in Konstanz. Wie die Betreiber von der AGJ-Wohnungslosenhilfe mitteilen, halten sich dort jeden Tag rund 40 Menschen auf. Auch in Radolfzell und Singen gibt es solche Tagesstätten, in Singen richtet sich das Angebot allerdings nur an Frauen.

Überlingen hat Projekt gegen Wohnungslosigkeit gestartet

In Überlingen (Bodenseekreis) gibt es eine Beratungsstelle der Caritas Linzgau, die versucht, obdachlosen Menschen zu helfen. Außerdem stehen drei Notunterkünfte zur Verfügung – dort seien derzeit noch Plätze frei, so ein Betreuer der Caritas. Momentan seien etwa 20 bis 30 Menschen in den Notunterkünften untergekommen. Eine Tagesstätte gebe es nicht in Überlingen.

Die Stadt Überlingen und die Caritas arbeiten auch präventiv und haben kürzlich ein Projekt gegen Wohnungslosigkeit gestartet. Dafür bekommen sie Fördermittel des Bundesministerium für Soziales und Arbeit und des Europäischen Hilfsfonds. Ziel des Projekts "Klar zur Wende! Wohnungslosigkeit in Überlingen beENDEn!" ist es, die Lebenssituation und die soziale Eingliederung von wohnungslosen sowie von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen und deren Kindern zu verbessern.